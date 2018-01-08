"Çok para veren kulüp imajı bizi üzüyor"





ANTALYA (AA) - EMRE DOĞAN - TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, çok para veren kulüp algısının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Başkan Hasan Kemal Yardımcı, yeşil-mavili ekibin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Devre arası kampının çok verimli geçtiğini, eksikleri giderebilmek amacıyla birkaç oyuncu transfer edeceklerini belirten Yardımcı, "Bütçemize uygun oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Çaykur Rizespor'un piyasada çok para veren bir kulüp imajı var. Bu imaj belimizi büküyor. TFF 1. Lig kulübü olduğumuzu unutmadan transfer yapmamız gerekiyor." dedi.

Başkan Yardımcı, transferde istenen maaşları çok fazla bulduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Çaykur Rizespor'a gelmek isteyen oyuncu, çok paramız varmış gibi bizden Süper Lig maaşı istiyor. Bu imaj bizi üzüyor. Transferde kulübün ismi kullanılarak fiyatın yükseltildiğini düşünüyorum. Küme düşmüş bir takım zaten borç sarmalına giriyor. Üstüne transferde de aşırı harcama yaparsanız işin içinden çıkamazsınız. Kulüplerin durumu belli. Türk futbolunda mali bir çöküntü var. Bu çöküntü bütün kulüplerimizin belini büküyor. Transferde konuşulan rakamlarla bu sıkıntı örtüşmüyor. Bu rakamlar nasıl konuşuluyor, anlamıyorum. Ara transferin de garantisi yok. Risk almak istemiyoruz. Dikkatli olmak istiyoruz. Geç olacak ama yapacak bir şey yok. Haddimizi bilerek transfer politikası sürdürüyoruz."





- "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"





Yardımcı, TFF 1. Lig'in ilk yarısında hedeflerini yakalayamadıklarını aktardı.

İlk yarının son 2 haftasında aldıkları 2 galibiyetle şampiyonluk yarışına tutunduklarını vurgulayan Yardımcı, "Bu, bizi biraz daha güçlendirdi. Moralimizi düzeltti. Rize şehri ve bizler, daha çok inanmaya başladık. Teknik ekip ve futbolcularımız daha motive oldular. Eksiklerimizi tamamlayarak sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.





- Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntı





Başkan Yardımcı, Türkiye'de birçok kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu böyle gitmez. Birkaç kulüp daha sıkıntı yaşarsa buna kendiliğinden çözüm bulunacak. Bu rakamlar, menajer düzeni ve pazarlama tekniğiyle bu işin ilerisini göremiyorum. Bizim uğraşmamız çok zor. Ödeme planında mahcup olmayacağımız bir tabloyla oyuncunun karşısına çıkmak istiyoruz. Ödeyemeyeceğimiz paraların atına imza atmak şahsen istemem. İşimin gerçeği bu."

Süper Lig'den geçen sezon düştükleri için maaş sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Yardımcı, "Masrafımız Süper Lig, gelirimiz de TFF 1. Lig seviyesinde. Küme düşen takımların sıkıntısı bu. Kulübün borç sarmalından kurtulma durumu, düştükten sonra belli olur. Biz o hataya düşmeden akıllı gitmek istiyoruz. Ölçümüzü kaçırmayalım diyoruz. Bu kadroya inanıyorum. Kweuke, 3-5 maç daha iyi oynayabilseydi puan farkıyla lider olurduk. Kweuke'nin ameliyatı var. Düzelmesi mümkün. Ama şubat sonu veya mart başından önce aramıza gelemez. Belki gidecek, belki kalacak. Takımda kalsa bile onun açığını kapatacak golcüye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.





- "Cumhurbaşkanımızın beklentisi şampiyonluk"





Hasan Kemal Yardımcı, Rizeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinden şampiyonluk beklediğini ifade etti.

Rize'nin birçok yönden Süper Lig'e yükselmeye en uygun kulüp olduğunu söyleyen Yardımcı, "Her ne kadar seyirci eksiğimiz varsa da Süper Lig'e çıkınca o da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi ve sevgisi tamamen çıkmak yönünde." diye konuştu.

Yardımcı, son olarak geride kalan sezonun son haftasında Trabzonspor'un sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilmesiyle küme düşmeleri ve ardından bordo-mavili kulüp ile yaşadıkları sıkıntı hakkında ise şunları kaydetti:

"Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursaspor maçından ötürü yaşanan sıkıntı halen devam ediyor. Saklamaya gerek yok. Sıkıntıyı, Rize'de her maçın 61'inci dakikasında görürsünüz. Seyirici bağırıyor. Ceza ödemekten bıktık. Rizeli'ye 'Biz düşürdük, biz çıkaracağız. Endişe etmeyin.' diyoruz. Bizim Trabzonspor'dan daha büyük dertlerimiz var. Gündemimiz farklı. Ben o derdi 'deep freeze'e koydum. Çıkarsak o zaman Trabzon'a rakip oluruz."