Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Pegasus Hava Yolları
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Cole'a böbrek nakli yapıldı

- Manchester United'ın eski efsane forvetlerinden Cole'a böbrek nakledildi

Cole'a böbrek nakli yapıldı


ANKARA (AA) - Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen eski milli İngiliz futbolcu Andrew Cole, böbrek nakli operasyonu geçirdi.

Manchester United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün tanıtım elçileri arasında yer alan 45 yaşındaki eski futbolcunun tedavi sürecinde görevine ara vereceği, futbolcu ve ailesinin isteği nedeniyle konu hakkında başka açıklama yapılmayacağı bildirildi.

Cole, 2014'ün temmuz ayında hava yoluyla aldığı bir virüsün ardından böbrek yetmezliğine yakalanmıştı. İngi̇li̇z futbolcu, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeni̇yle son dönemde aşırı ki̇lo kaybı yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda 15 maça çıkan Cole, toplam 121 golle kariyerinin zirvesine ulaştığı Manchester United'da 5 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Cole, Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Bristol City, Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley ve Nottingham Forest formaları giymiş ve 2008'de emekliye ayrılmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Andrew ColeBöbrek NakliFutbolManchester United
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5