Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Costa önce attı, sonra atıldı

- Ligdeki Getafe maçında farkı ikiye çıkaran golü atan Diego Costa, taraftarlarla sevinince ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Costa önce attı, sonra atıldı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa, gol attığı dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Chelsea'den ayrıldıktan sonra eski takımı Atletico Madrid'e dönen ve kulübünün transfer yasağının bitmesiyle bu sezon ligdeki Getafe maçında ilk kez sahaya çıkan Costa, 62. dakikada sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 68. dakikasında takımına iki farklı üstünlüğü getiren golü atan 29 yaşındaki futbolcu, aynı dakika içinde sevincini taraftarlarla paylaştığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Angel Correa ve Costa'nın golleriyle 2-0 kazanan Atletico Madrid, ligde 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridDiego CostaFutbolİspanya Birinci Futbol LigiLa Liga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5