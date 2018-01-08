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Coutinho 3 hafta yok

- Barcelona'nın Liverpool'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek

Coutinho 3 hafta yok


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.

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BarcelonaCoutinhoFutbolİspanya Birinci Futbol LigiLa Liga
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