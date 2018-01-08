Coutinho 3 hafta yok

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.