Covid-19'un Türkiye’deki sporculara etkisi tartışılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, Mission 89 ile gerçekleştirileceği sanal yuvarlak masa toplantısında, yurtdışından gelen sporcuların karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçlar masaya yatırılıyor.

Pandemi döneminin sporculara etkisi, bu noktada bu gruba sağlanabilecek destekler ve göçmen politikalarının ele alınacağı etkinlik, 9 Haziran 2020 Salı saat 14:30’da zoom üzerinden düzenlenecek.

Üniversite’nin Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu ve Mission 89 Yönetim Kurulu Üyesi Yann Coelenbier moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe; Galatasaray S.K. Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Göçmen Birimi Koordinatörü Simten Birsöz, Afrikalılar Topluluğu Derneği Başkanı Julius Kugor ve Eurosport Türkiye Prodüksiyon Müdürü ve Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Bağış Erten katılacak.