Cristiano Ronaldo hakkındaki vergi kaçırma suçlaması





MADRİD (AA) - Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan soruşturmayı yürüten İspanyol yargıç, futbolcunun menajeri Jorge Mendes ve iki finans danışmanını sanık sıfatıyla ifade vermeye çağırdı.

Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki 1 numaralı mahkemenin yargıcı Monica Gomez Ferrer'in, 19 Ekim'de Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ve futbolcunun finansman işlerini yürüten iki danışmanını sanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağırdığı açıklandı. Mahkeme kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Ronaldo ile ilgili yürütülen soruşturmada, Jorge Mendes ve diğer iki finans danışmanının sanık olmasını savcılığın talep ettiği belirtildi. Vergi kaçırdığı iddiasıyla eski Atletico Madridli futbolcu Radamel Falcao hakkında yürütülen soruşturmada da Mendes'in adının geçtiği hatırlatıldı.

Reklam gelirlerinden 2011 ile 2014 yılları arasında 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo, 31 Temmuz'da mahkemede verdiği ifadesinde tüm suçlamaları reddetmişti.