Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Crystal Palace, Hodgson ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 70 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson ile iki yıllığına anlaştı.Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, İngiliz teknik adamla iki yıllık anlaşmaya varıldığı...

Crystal Palace, Hodgson ile anlaştı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 70 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson ile iki yıllığına anlaştı.

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, İngiliz teknik adamla iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcı Hodgson, İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Inter, Liverpool ve Kopenhag gibi kulüplerde de teknik direktör olarak görev almıştı.

İngiliz ekibi, 4 haftası geride kalan ligde gol atamadan tüm maçlarını kaybetmişti. Bu nedenle Cyrstal Palace, sezona başladığı Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile dün yollarını ayırmıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Crystal PalaceFutbolİngiltere Premier LigRoy Hodgson
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5