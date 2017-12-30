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CSKA, Avrupa'da ilk yarıyı lider tamamladı

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

CSKA, Avrupa'da ilk yarıyı lider tamamladı

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, Rus temsilcisi CSKA Moskova, ilk yarıyı lider tamamladı.

İlk yarının son haftasında İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 90-81 galip ayrıldı.

Bu sezon 12 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibi Olympiakos'un 1 puan önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe Doğuş haftayı mağlubiyetle kapatırken, Ergin Ataman yönetiminde ligde üçüncü maçına çıkan Anadolu Efes ilk galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Rakibine 79-77 yenilen sarı-lacivertliler, son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 4.'lüğü Litvanya ekibi Zalgiris'e kaptırarak 5. sıraya geriledi.

Başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, Almanya'nın Brose Bamberg takımını 69-58 mağlup etti. Ligde dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 4 galibiyet, 11 yenilgiyle 15. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid: 77-79

Zalgiris-Olympiakos: 74-68

Maccabi FOX-Unicaja Malaga: 78-89

Valencia-Panathinaikos Superfoods: 67-63

Khimki-Barcelona Lassa: 65-79

Anadolu Efes-Brose Bamberg: 69-58

Baskonia-CSKA Moskova: 81-90

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS: 88-91

Muhabir: Yunus Kaymaz

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