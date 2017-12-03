Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri Sahiplerine Verildi. Gelinlik Yarışması için başvurular uzatıldı Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz
Kış lastiği tuttu
Kış lastiği tuttu

Çukurova Basketbol'da Durur ile yollar ayrıldı

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol'da, başantrenör Alper Durur'un görevine son verildi

Çukurova Basketbol'da Durur ile yollar ayrıldı


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdı.

Çukurova Basketbol'dan yapılan açıklamada, yol ayrımının karşılıklı fikir uyuşmazlıklarından kaynaklandığı aktarıldı.

Kararın hem Durur hem de takım için en iyi seçenek olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün ilk başantrenörü olmasından gurur duyduğumuz, ülke basketboluna birçok oyuncu armağan eden ve yeni kurulun kulübümüzün vizyonuna önemli katkılar sağlayan hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Milli takımlar seviyesinde ülke basketboluna birçok katkısı olan Sayın Alper Durur ile kulübümüzün yollarının tekrar kesişmesi temennisiyle kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başantrenör Alper DururBilyoner.com Kadınlar Basketbol LigiÇukurova BasketbolMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5