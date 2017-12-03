Çukurova Basketbol'da Durur ile yollar ayrıldı





MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdı.

Çukurova Basketbol'dan yapılan açıklamada, yol ayrımının karşılıklı fikir uyuşmazlıklarından kaynaklandığı aktarıldı.

Kararın hem Durur hem de takım için en iyi seçenek olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün ilk başantrenörü olmasından gurur duyduğumuz, ülke basketboluna birçok oyuncu armağan eden ve yeni kurulun kulübümüzün vizyonuna önemli katkılar sağlayan hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Milli takımlar seviyesinde ülke basketboluna birçok katkısı olan Sayın Alper Durur ile kulübümüzün yollarının tekrar kesişmesi temennisiyle kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz."