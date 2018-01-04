



ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, curling malzemelerinin Türkiye'de üretimi için çalışma yürüttüklerini belirterek, "16 taştan oluşan bir takım yurt dışında 16 bin avro. Biz bu rakamın 3'te 1'ine mal edeceğiz." dedi.

Kenan Şebin, Anadolu Ajansını ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulundu. Federasyonun ürettiği projeler kapsamında curling malzemelerinin üretimine Türkiye'de başlamayı planladıklarını vurgulayan Şebin, bu sayede yurt dışına döviz ödemeyeceklerini söyledi.

Curling taşının şu an dünyada sadece İskoçya'da üretildiğini dile getiren Şebin, "Türkiye'nin birçok bölgesindeki maden ocaklarında inceleme yaptırdık. Araştırmalar neticesinde, Giresun'da granit madeni bulduk. Buradan çıkarttığımız malzemeyle curling taşının deneme aşamasını ve üretimini bitirdik. Milli sporcularımız bu taşı denedikten sonra seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşın üretiminin federasyon tarafından değil özel bir firma tarafından yapılacağını anlatan Şebin, şöyle konuştu:

"16 taştan oluşan bir takım yurt dışında 16 bin avro. Biz bu rakamın 3'te 1'ine mal edeceğiz. Firmanın yapacağı taş satışından federasyon olarak biz de kar elde edeceğiz. Bu sayede sponsorluk da başlamış olacak. Bunun yanında İsveç'te bu ticareti yapan firmayla anlaşıldı, o da aynı zamanda dünyaya satışını yapacak. Yakın zamanda curling malzemelerinin tamamının üretimine geçeceğiz."

Taşlarda küçük yaş gruplarına yönelik de üretim yapılacağına değinen Şebin, "Standart bir taş, 18-20 kilogram arasında olmalıdır. Biz çocuklarımıza yönelik de üretime geçeceğiz. 12 yaşındaki çocuğumuz da gelsin curling oynasın. Bu madenden dünyada çok fazla bulunmuyor. Biz bunun tescilini aldığımız zaman zaten ticaretini yapacağız. 27-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da Uluslararası Turizm Fuarı var. Orada bir tanıtım ofisimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.