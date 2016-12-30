Curling Milli Takımları, EYOF'ta kürsüye çıkmak istiyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) ilk kez mücadele edecek erkek ve kadın curling milli takımları, kürsüye çıkmak istiyor.

Antrenörler Ahmet Çelik ve Sadık Topaloğlu yönetiminde Erzurum Curling Arena'da hazırlıklarını sürdüren milli takımlar, kadın ve erkeklerde madalya almayı hedefliyor.

Curling Kadın Milli Takımı Antrenörü Sadık Topaloğlu, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen EYOF'ta kürsüde yer alacaklarına inandığını belirtti.

Topaloğlu, ev sahibi olmanın kendileri için avantaj olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de curling yapılabilecek buz pisti sadece Erzurum'da var ve sporcularımız da Erzurum'da. Sıkı çalışma ile derece yapacağımıza inanıyorum. EYOF 2017 sayesinde curlinge olan ilgi artacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyonumuz, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle curling branşında geçmişimiz kısa olmasına rağmen önemli bir noktaya geldik. İlginin daha da artacağını düşünüyorum."

Kadın Milli Curling Takımı'nda Berivan Polat, Mihriban Polat, Kader Macit, Zeynep Öztemir ve Hilal Nevruz, Erkek Milli Curling Takımı'nda ise Ahmet Alperen Tung, Haydar Demirel, Oğuzhan Karakurt, Batuhan Buğra Kaygusuz ve İshak Özsubaşı yer alıyor.



