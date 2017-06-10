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Curlingde Kenan Şebin yeniden başkan

- Şebin, tek aday olarak girdiği seçimde geçerli 138 oyun tamamını alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu

Curlingde Kenan Şebin yeniden başkan

ANKARA (AA) - Türkiye Curling Federasyonunun 1. Seçimli Olağan Genel Kurulunda, Kenan Şebin yeniden başkan seçildi.

Hilton Garden Inn'de yapılan olağanüstü genel kurulda, divan başkanlığına Hatip Çopur getirildi. 172 delegesi bulunan federasyonun seçimli genel kurulunda, 151 oy kullanılırken, Kenan Şebin tek aday olarak yer aldı.

Şebin, 13 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda 138 oyun tamamını alarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu.

Kenan Şebin başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimlerden yer aldı:

Ahmet Çelebi, Murat Akın, Murat Kaldırımcı, Özgür Bostancı, Ali Rıza Kiremitci, Osman Sarı, Kemal Altunel, Nesrin Erdoğan, Mustafa Koç, Fatih Pehlivan, Recep Gürsoy, Fikret Çubukçu, Taner Şancı, Erdal Karahan


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1. Seçimli Olağan Genel KurulCurlingKenan ŞebinTürkiye Curling Federasyonu
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