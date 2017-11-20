Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Curry, Warriors'ı galibiyete taşıdı

- NBA'de Golden State Warriors, Stephen Curry'nin 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performans ortaya koyduğu maçta Brooklyn Nets'i 118-111 mağlup etti - Los Angeles Lakers'ın çaylak oyuncusu Lonzo Ball, Denver Nuggets'ı 127-109 yendikleri maçta bu sezonki ikinci "triple-double"ını yaptı

Curry, Warriors'ı galibiyete taşıdı


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-111 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın Barclays Center'da Nets'i 118-111 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Stephen Curry, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynadı.

Kevin Durant'in forma giymediği maçta sezonun 13. galibiyetini elde eden Warriors'ta Klay Thompson 23, Andre Iguodala ve Omri Casspi 12'şer sayı attı.

Nets'te Allen Crabbe'in 25, Spencer Dinwiddie'nin 21 sayısı sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.


- Ball'un "triple-double"ı galibiyeti getirdi


Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 127-109 mağlup ederek iki maç sonra galip geldi.

Lakers'ın 7. galibiyetine ulaştığı maçta 11 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle bu sezonki ikinci "triple-double"ını yapan çaylak oyuncu Lonzo Ball, takımının performansında etken rol oynadı. Ev sahibi ekipte Julius Randle 24, Brook Lopez 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti.

Bu sezon 7. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Gary Harris 20, Wilson Chandler 17, Will Barton 12 sayı buldu.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar


Toronto Raptors-Washington Wizards: 100-91

Miami Heat-Indiana Pacers: 95-120

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 111-118

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 97-100

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 113-105

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 127-109

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolGolden State WarriorsLos Angeles LakersNBA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5