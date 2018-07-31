CW Enerji, başpehlivan Orhan Okulu'yu tebrik etti

İSTANBUL (AA) - CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu'yu tebrik etti.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve 664, 665, 666'ncı Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Tarık Sarvan, 657. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemeri Antalya’ya kazandıran başpehlivan Orhan Okulu’yu makamında ağırladı.

Ziyarete Döşemealtı Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kemal Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi, AK Parti Antalya İl Güreş Koordinatörü, 663. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Muammer Ak ve başpehlivan Ramazan Bircan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarık Sarvan, Türkiye'nin en önemli spor müsabakalarından 657. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemeri Antalya’ya kazandıran Başpehlivan Orhan Okulu’nun başarısı ile tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Sarvan, "Altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu gönülden kutluyor, Antalya’ya bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerin kullandı.

Altın kemeri Antalya'ya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu ise 3 kez üst üste altın kemeri alarak kemerin sürekli sahibi olmak istediğini kaydetti.

Okulu, Sarvan'a güreşlere verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

Orhan Okulu’ya tam altın ve onur plaketi hediye eden Sarvan, Döşemealtı Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kemal Yılmaz ve 663. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Muammer Ak'a da ata sporu güreşe ve güreşçilere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi sundu.

