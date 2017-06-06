"Dağların Aslanı" Avrupa'da 7. kez zirve peşinde

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 2007-2012 yıllarında peş peşe 6 kez altın madalya kazanan Antalyalı milli atlet Ahmet Arslan, 7. kez zirveyi hedefliyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan Ahmet Arslan, 13 yıl önce bu branşa başladı.

Dağlara ve spora olan düşkünlüğü yüzünden antrenmanlarını ara vermeden sürdüren "Dağların Aslanı" lakaplı Ahmet, spor hayatında önemli dereceler elde ederek birçok madalya kazandı.

Kariyerinde 2007-2012 yıllarında üst üste 6 kez Avrupa şampiyonu olan milli atlet, Slovenya'da 8 Temmuz'da düzenlenecek 16. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda, derece elde etmek için Erzurum'da kampa girdi. Ahmet, kampta her gün yaklaşık 40 kilometre koşuyor.

Milli sporcu Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarını yoğun bir antrenman programı dahilinde sürdürdüğünü söyledi.

Atletizme 1998 yılında beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını anlatan Ahmet, dağ koşusu branşında 2005 yılından beri Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli takım kadrosunda yer aldığını belirtti.

Milli takımda önemli dereceler elde ettiğini aktaran Ahmet, "Bu yıl da önemli hedeflerim var. Temmuz ayında Slovenya'da 16. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 7. kez Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum. Bu şampiyona benim için özel öneme sahip. 7. kez şampiyon olmak benim için çok önemli başarı olacak." diye konuştu.





- "Avrupa ve dünyada sürekli podyumda olan sporcuyum"





"Şampiyon olursam 'ultra maraton' ve 'ultra sky maraton' dediğimiz yine dağ koşusunun farklı versiyonları olan yarışlara geçmek istiyorum." diyen Ahmet, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 13 yıldır Avrupa'da ve dünyada sürekli podyumda olan sporcuyum. Bu kadar uzun süreli başarı grafiğini devam ettirmek önemli. Ama uzun süre olduğundan bir süre sonra artık değişiklik ihtiyacı duyuyorum. Farklı branşa geçip ülkeme ve beni destekleyenlere yeni başarılar kazandırmak istiyorum."

Dağ koşusu yarışlarının özelliğinin, zorlu parkurlarda yapılması olduğuna dikkati çeken milli sporcu, "Benim de özelliğim zaten zorlu çıkışları seviyor olmam. Redbull 400 yarışlarında da zorlu çıkışları sevmemden dolayı fark yaratan sporcu oldum. Katıldığım 14 yarıştan 13'ünde birincilik kazandım." ifadelerini kullandı.

Palandöken Dağı'nda her gün yaklaşık 40 kilometre koştuğunu aktaran milli sporcu, Erzurum'da sağlanan imkanlardan dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a teşekkür etti.



Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde atletizm antrenörlüğü de yaptığını ifade eden Ahmet Arslan, aktif kariyerinin yanı sıra küçük yaştaki sporcuları yetiştirdiğini kaydetti.