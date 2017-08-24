EDİRNE (AA) - Milli güreşçi Yasemin Adar'ın 75 kilo finalinde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu olması, Trakya Birlik Spor Kulübünde sevinçle karşılandı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasemin'in şampiyonluğunun tüm Türkiye'yi duygulandırdığını söyledi.

Yasemin'e başarılarının devamını dileyen Sezen, şöyle konuştu:

"Türk milleti olarak hepimiz gurur duyduk. Akşam Yasemin'in güreşini seyrederken ağladım. Yasemin'in güreşi 4-2 olunca o arada bir pozisyon kaybeder gibi olduk. Orada güreşi kaybettik endişesine de kapıldım. Güzel bir oyun yaptı. 2 puan baştan, sonra da itirazdan dolayı 1 puan daha aldığında ağlamaya başladık. Güreşin de sonu çok şükür güzel bitti. Yasemin'i tebrik ediyorum. Türk milletini Fransa'da, Avrupa Birliği ülkesinde temsil etti. Bayrağımızı göndere çekti. İstiklal Marşı'mızı gururla söylerken hem o ağladı hem biz ağladık. Kendisiyle gurur duyuyorum."

Trakya Birlik'in güreşe destek olmaya devam edeceğini aktaran Sezen, "Yasemin gibi daha fazla başarılarla dolu sporcular yetiştirmek istiyoruz Türkiye'de. Hafize Şahin kızımızdan da bekliyorduk. Üçüncülük karşılaşmasında bir kazaya uğradı. İnşallah bundan sonra oda diğer kızlarımız da daha iyi yerlere gelecek. Daha çok Yaseminler çıkarmamız gerekiyor, diye düşünüyorum. Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezen, Adar ailesini de telefonla arayarak tebrik etti.





- Başkan Yücel: "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları"





Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel de Yasemin'in Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının Trakya Birlik ailesini ve Edirnelileri gururlandırdığını ifade etti.

Yasemin'in rakiplerini ezerek yendiğini dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Takımı 7 sporcuyla katıldı Dünya Şampiyonası'na. Trakya Birlik 7 sporcunun 4'ü ile temsil edildi. 53 kiloda Sümeyye Sezer'in güreşini bugün izleyeceğiz. 55 kiloda Bedia Gün, 63 kiloda Hafize Şahin ve 75 kiloda da ağır sıklette Yasemin Adar Trakya Birlik'i ve ülkemizi temsil ettiler. Hafize Şahin sakattı, bir de bronz madalya maçına dizi dönünce olmadı. Altın madalya aldık, gönül isterdi ki üçüncülük madalyası da gelsin. Ama biz mücadelemize devam ediyoruz. Yasemin'i tebrik ediyorum, gururumuz oldu. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Bundan sonraki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar elde etmektir."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak da Yasemin'in Dünya Güreş Şampiyonası'na Edirne'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde hazırlandığını aktardı.

Yasemin Adar'ın önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Ocak, "Yasemin'in çalışmalarına, idmanlarına, azmine tanıklık ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Ülkemize yaşattığı haklı gurur ve onur için sporcumuza yürekten teşekkür ediyoruz. Metehan Başar, Rıza Kayaalp ve Yasemin kızımızın Paris'te kazandıkları büyük başarının yarınki serbest stilde de devam etmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.