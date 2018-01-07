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Dakar Rallisi başladı

- İlk etabı, otomobil kategorisinde Katarlı El-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sunderland birinci bitirdi

Dakar Rallisi başladı


ANKARA (AA) - 2018 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin ilk etabı, Peru'nun Lima ile Pisco kentleri arasındaki, 31 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 21 dakika 51 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti. 2011 ve 2015 şampiyonu el-Attiyah'ın, 25 saniye arkasındaki takım arkadaşı Bernhard ten Brinke 2'nci, 34 saniye gerisindeki Borgward takımı sürücüsü Nicolas Fuchs ise 3. oldu.

2014 şampiyonu Nani Roma 5'inci, 2009 şampiyonu Giniel de Villiers 6'ncı, son 2 yıl da dahil 7 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel 11'inci, 2010 şampiyonu Carlos Sainz da etabı 16. sırada bitirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Sebastien Loeb, Peugeot takımı adına mücadele ettiği yarışın ilk etabında yaşadığı fren sorunu yüzünden liderin 5 dakika 37 saniye gerisine düştü.

Kariyerine otomobil sporlarında devam etme kararı alan Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas ise 32 dakika 52 saniyelik süresiyle 42'nci sıraya yerleşti.


- Son şampiyon Sunderland hızlı başladı


Motosiklet kategorisinde unvanını korumaya çalışacak Red Bull KTM takımından Sam Sunderland, 20 dakika 55 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı.

Büyük Britanyalı sürücüyü, 33 saniye geriden Adrien van Beveren, 56 saniye geriden de Pablo Quintanilla takip etti. Zirvenin 3 dakika 21 saniye uzağında kalan 2016 şampiyonu Toby Price ise 14'üncü sırayı aldı.

Dakar Rallisi'nin 2. etabı, Peru'nun Pisco kentindeki 267 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

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Dakar RallisiMotosikletNaser El-AttiyahOtomobil SporlarıSam Sunderland
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