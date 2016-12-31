ANKARA (AA) - Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.
Güney Amerika kıtasının 9. kez ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Paraguay’ın başkenti Asuncion'dan 2 Ocak'ta başlayacak 38. Dakar Ralllisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak.
Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki yarışlarda, katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde yol gidecek.
Kazanması kadar tamamlaması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü, çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetmişti.
Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.
31 Aralık 2016 Cumartesi 14:42
ANKARA (AA) - Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.