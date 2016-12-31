Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

ANKARA (AA) - Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

Güney Amerika kıtasının 9. kez ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Paraguay’ın başkenti Asuncion'dan 2 Ocak'ta başlayacak 38. Dakar Ralllisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki yarışlarda, katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde yol gidecek.

Kazanması kadar tamamlaması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü, çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.