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Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak.

Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

ANKARA (AA) - Güney Amerika'da 10. kez düzenlenecek ralliye Peru, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Peru'nun başkenti Lima'da başlayacak 40. Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört kategoride 14 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 9 bin kilometre katedecek.

Teknik direktör Villas-Boas da yarışacak

Motor sporlarının en prestijli organizasyonunda, dünyaca ünlü teknik direktör Andre Villas-Boas da yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacak.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve son olarak Şanghay SIPG'de görev alan Portekizli teknik adam, geçen yıl kasım ayında Çin ekibinden ayrılarak kariyerine otomobil yarışçısı olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kazanması kadar tamamlanması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı yayınlanacak.

Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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40. Dakar RallisiAndre Villas-BoasArjantinBolivyaPeruSpor
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