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Darıca Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet

- Kulüp başkanı Öztürk: - "Kayserispor karşısında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız"

Darıca Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet


KOCAELİ (AA) - Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nin başkanı Mustafa Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçında yarın konuk edecekleri Kayserispor'u yenmek istediklerini söyledi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçları en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kayserispor karşısında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız." diyen Öztürk, kupadaki şanslarının devam ettiğini kaydetti.

Öztürk, futbolcuların moral ve motivasyonlarının iyi durumda olduğunu dile getirerek, "Gruptaki şansımız bitmiş değil. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Karşılaşmayı kazanmayı hedefliyoruz. Darıca'da bir Ziraat Türkiye Kupası heyecanı var. Darıca, tarihinde ilk kez gruplara kaldı, o heyecan da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor maçı yarın saat 12.00'de Darıca İlçe Stadı'nda oynanacak.

Darıca ekibi, grupta oynadığı 3 maçta 3 yenilgi alarak, puansız son sırada yer alıyor.


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Darıca GençlerbirliğiFutbolMustafa öztürkZiraat Türkiye Kupası
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