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Darüşşafaka Doğuş'un tarihi maçı

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak.

Darüşşafaka Doğuş'un tarihi maçı

İSTANBUL (AA) - Haftaya Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde 9. sırada giren Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerek tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlılar, ligde geride kalan 29 haftada aldığı 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, Kızılyıldız MTS 16 galibiyet ile 8. sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibine ikili averajda üstünlük sağlayacağı için tarihinde ilk kez play-off'a kalacak.

Bu maçın galibi play-off'ta normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid'in rakibi olacak.

Ayrıca, yeşil-siyahlıların ligi 8. bitirmesi durumunda Türk basketbol tarihinde ilk kez 3 Türk takımı aynı anda bu organizasyonda çeyrek finale adını yazdıracak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe daha önce play-off'a kalmayı garantilemişti.

Darüşşafaka Doğuş ile Kızılyıldız MTS arasında Volkswagen Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Muhabir: Hilmi Sever

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BasketbolDarüşşafaka DoğuşKızılyıldız MTSSporTHY Avrupa Ligi
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