Darüşşafaka, Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.
Son 16 turu grubuna galibiyetle başlayan iki takımın karşılaşması, Volkswagen Arena'da saat 20.00'de başlayacak.
Darüşşafaka ilk maçında Galatasaray Odeabank'ı 84-65 yenerken, Herbalife Gran Canaria ise Alba Berlin'e 100-81 üstünlük sağlamıştı.
E Grubu'nda ikinci hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:Takım Maç G M A Y Puan 1. Herbalife Gran Canaria 1 1 010081 2 2. Darüşşafaka 1 1 08465 2 3. Galatasaray Odeabank 1 0 16584 1 4. Alba Berlin 1 0 181100 1