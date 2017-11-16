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David Alaba'dan Galatasaray açıklaması

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Avusturyalı oyuncusu David Alaba, Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

David Alaba'dan Galatasaray açıklaması

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Avusturyalı oyuncusu David Alaba, Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın ULEB Avrupa Kupası'nda Bayern Münih'e konuk olduğu maçı izleyen David Alaba, GSTV'ye açıklamalarda bulunarak, Galatasaray taraftarı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Daha önce sosyal medya hesaplarında, Galatasaray Futbol Takımı'nın maçını izlerken görüntülerini de paylaşan Alaba, yaptığı açıklamada, "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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