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De Jong'un yeni durağı Almanya

- Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı futbolcu, sezon sonuna kadar Mainz 05 ile sözleşme imzaladı

De Jong'un yeni durağı Almanya


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan ayrılan Nigel de Jong, Almanya'nın Mainz 05 takımıyla anlaştı.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Mainz 05, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp direktörü Rouven Schröder, kaliteli bir futbolcuyu kadrolarına katmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Lider, savaşçı fakat aynı zamanda üst düzey profesyonel bir oyuncu. Muazzam futbol tecrübesini ve karakterini ikinci yarıda takıma verecek." ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu daha önce de Alman ekibi Hamburg'un formasını giymişti.

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AlmanyaGalatasarayMainz 05Nigel De Jong
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