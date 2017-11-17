Dede ile torunu buluşturan turnuva

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2. Grup müsabakalarında altın madalya kazanan Barış Arıcı'ya madalyası, annesinin küs olması nedeniyle bugüne kadar hiç görüşemediği dedesi tarafından takıldı.

Barış Arıcı'nın annesi Gülnaz Arıcı ile babası Feti Akgül'ün 29 yıldır küs olduğunu, Barış'ın da dedesiyle hiç görüşmediğini öğrenen Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri, Akgül'e ulaşarak Amasya'daki turnuvaya davet etti.

Torununa yıllardır hasret duyan Akgül, kente gelerek torununun müsabakalarını izledi.

Barış'ın 52 kilo final müsabakasını kazanarak altın madalya kazanmasının ardından federasyon yetkilileri, Akgül'e torununa madalyasını takmasını önerdi.

Öneriyi memnuniyetle kabul eden Akgül, torununa madalyasını takarak dedesi olduğunu söyledi. Dede-torun, madalya töreninin ardından kucaklaşarak hasret giderdi.

Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1988'den bu yana kızıyla görüşmediğini, 21 yaşındaki torununu da hiç görmediğini söyledi.

Torununun Amasya'da turnuvaya katılacağı söylenince onu izlemeye geldiğini belirten Akgül, "Sağ olsun, federasyon ilgilendi. Torunumun burada olacağını söylediler. Büyük gurur yaşadım. Hala içim titriyor. Torunuma şampiyonluk madalyasını takmak büyük gurur." ifadelerini kullandı.

Barış Arıcı ise dedesinin kendisini izlemesi ve madalyasını takmasının büyük sürpriz olduğunu dile getirerek, "Dedemle daha önce hiç konuşmadım. Bir kez 'dede' demedim. İlk defa burada oldu, madalyamı da taktı. Dedemin madalya takacağını bilmiyordum. Çok mutluyum." dedi.



