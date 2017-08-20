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Demba Ba tatil için Bodrum'da

- Bodrumspor'un sahasında antrenman yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba'ya, siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi

Demba Ba tatil için Bodrum'da


MUĞLA (AA) - Eski Beşiktaşfutbolcu Demba Ba, tatil için geldiği Bodrum'da antrenman yaptı.

Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda forma giyen, daha sonra Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'ya transfer olan ve geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma kiralık dönen Demba Ba, tatil için Bodrum'a geldi. İlçede bir otelde konaklayan Demba Ba, Bodrumspor'un Yalı Mahallesi'nde bulunan sahasında antrenman yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların ilgi gösterdiği futbolcuya Bodrumspor atkısı hediye edildi. Bazı taraftarlar ünlü futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AntrenmanBeşiktaşBodrumDemba BaFutbolMuğla
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