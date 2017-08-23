Demba Ba'nın Bodrum tatili sürüyor





MUĞLA (AA) - Beşiktaşlı eski futbolcu Demba Ba, Süper Lig'de, Medipol Başakşehir'i sezonun iddialı takımlarından birisi olarak gördüğünü söyledi.

Ailesiyle Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Demba Ba, Bodrumspor'un Yalı Mahallesi'ndeki sahasında antrenmana çıkıyor.

Demba Ba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Bodrum'un huzur dolu bir yer olduğunu söyledi.

Sakatlığının durumuyla ilgili bilgi veren Demba Ba, hızla iyileştiğini vurguladı.

Demba Ba, Türkiye'de en iyi transferleri hangi kulübün yaptığı sorusuna, "Bu yıl herkesin eşit şansa sahip olacağını düşünüyorum. Öncelikle tabii ki Beşiktaş... Galatasaray da çok güzel oyuncuları almış ama bence Medipol Başakşehir bu senenin iddialı takımlarından birisi olacak." cevabını verdi





- "Çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor"





Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e yönelik sosyal medyada kullanılan ırkçı ifadeyle ilgili soru üzerine, insanların renginin önemli olmadığını dile getiren Demba Ba, "Özellikle Müslüman ülkelerde toleransın yüksek olması gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 sene içerisinde böyle şeylerle karşılaşmamamız için çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Demba Ba, Beşiktaş taraftarının kendisi için söylediği şarkıyla ilgili de "Bunu gerçekten bir zeka işi olarak düşünüyorum. Bu sadece futbolla ilgili bir şey değil. Herkesin ağzına yapıştı. Senelerdir de benim aklımın içinde dönüp duruyor." ifadelerini kullandı.