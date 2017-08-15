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Demir Elmaağaçlı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Milli okçu Demir, "Hedefim, dünya şampiyonluğunu ülkemize ve Karşıyaka'mıza getirmek." dedi.

Demir Elmaağaçlı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

İZMİR (AA) - Dünya Okçuluk Kupası 4. ayak yarışmalarında makaralı yay kategorisinde erkeklerde altın madalya kazanan Demir Elmaağaçlı, şampiyonluğu hedeflediğini belirtti.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Belediyespor'un milli okçusu Demir Elmaağaçlı'nın, eylülde Roma'daki Dünya Kupası Finalleri öncesi Almanya'nın başkenti Berlin'deki 4. ayak yarışlarında, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hedefim, dünya şampiyonluğunu ülkemize ve Karşıyaka'mıza getirmek." ifadesini kullandı.

Muhabir: Ali Korkmaz

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