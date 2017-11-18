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Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya...

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada yapılan çift kale maçla sona eren idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

İdmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

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Demir Grup SivassporFenerbahçeMaçSüper Lig
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