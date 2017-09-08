Demir Grup Sivasspor galibiyete odaklandı





SİVAS (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçı kazanarak ligin üst sıralarına yükselmeyi ve sahasındaki 16 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 3 haftada topladığı 3 puanla puan cetvelinde 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Bu mücadele ile iki ekip tarihlerinde 29. kez karşılaşacak. İki takım daha önce Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 28 kez karşılaştı. Bu maçların 9'unu Demir Grup Sivasspor, 8'ini ise Kayserispor kazanırken, 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 36 kez havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü.

Sivas'ta oynanan 14 maçın 7'sini Demir Grup Sivasspor, 3'ünü ise Kayserispor kazandı, 4 maç ise berabere bitti. Sivas'ta 18 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde 17 gole engel olamadı. Komşu kentlerin takımları son olarak 2015-2016 sezonunda karşılaşmış ve Kayseri'deki mücadele 1-1 sona ermişti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Kayserispor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.





- Sivasspor evinde 16 maçtır kaybetmiyor





TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasında oynadığı son 15 maçta bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, bu sezon yeniden yükseldiği Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmüştü. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını akşam basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenman ile tamamlayacak olan kırmızı-beyazlılar, maç saatini bekleyecek.

Saha ve seyirci avantajını kullanarak Kayserispor karısında galibiyet arayacak Demir Grup Sivasspor, hem iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin hem de alacağı 3 puanla ligin üst sıralarına yükselmenin hesaplarını yapıyor.