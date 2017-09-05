Demir Grup Sivasspor, saha avantajına güveniyor





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edecekleri Kayserispor'u taraftar desteğiyle yenmek istediklerini söyledi.

Aybaba, takımının idmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kayserispor'un tempolu ve coşkulu oynayan bir takım olduğunu belirtti.

Kayserispor'un maçlarını izlediklerini ve analiz yaptıklarını dile getiren Aybaba, "Kendi sahamızda özellikle çok coşkulu ve istekli oynayan, taraftarımızın da desteğiyle bir şeyleri daha yukarı taşımaya çalışan bir takımız. Kazanmak istiyoruz. İç sahada mümkün olduğu kadar çok maç kazanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz iyi. Oyuncularımızın birkaçı milli maçlarda. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular var onlar katılacaklar. Çok kısa sürede de olsa onun adaptasyonunu sağlayıp kadronun içine sokmaya çalışacağız. Futbol keyif oyunudur. Ne güzel, komşu şehir buraya geliyor. Onları ağırlayalım, tribünleri şölen haline getirelim, sahada da yenelim gidelim." diye konuştu.

Aybaba, bir orta saha oyuncusunu transferin ettiklerini ama o oyuncunun da milli takım kampında olduğunu belirterek, transferin son günlerinde bazı oyuncularla da yolları ayıracaklarını aktardı.

Samet Aybaba, yabancı oyuncu tartışmalarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Biz bunları yıllardır söylüyoruz. Bu söylemlerimizden ansiklopedi yapılır. Böyle olmaz diye anlattık, söyledik, 'yapmayın, Türk futbolu şuraya gidiyor' dedik. Sadece yabancıyla değil, altyapılara verilmeyen değerle, tesisleşmedeki eksiklerle, eğitimcilerin doğru eğitilmemesiyle... Ama yönetenler maalesef bu bölümüyle ilgili değiller. Sonuçta çok kötü bir yere gelindiğinde akıllarına geldi. Keşke bizi dinleselerdi."





- "İnanıyorum ki kazanacağız"





Oyunculardan Leandrinho da evlerinde oynayacakları bütün maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, "Bu hafta yoğun bir çalışma yapacağız. Maçımıza odaklanacağız, konsantre olacağız. Kayserispor maçından 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor ile Kayserispor arasında büyük bir rekabet olduğunu biliyorum. Daha doğrusu bunun bir derbi olduğunu da söyleyebilirim. İçerde 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın yerli oyuncularından Ziya Erdal ise puan olarak lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Kendi sahalarında farklı oynayan bir takım olduklarını belirten Erdal, "Taraftarlarımızla bütünleşip iyi maçlar çıkartıyoruz. Zor maç olacak ama zoru kolay yapacak bizleriz. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu galip gelmek istiyoruz. İnşallah taraftarımız da yanımız da olur. Onların desteğiyle de beraber 3 puanı taraftarımıza armağan ederiz."





- Hazırlıklar sürüyor





Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan ekip daha sonra orta ve şut çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.



