Demir Grup Sivasspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 dar alanda oyun çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanda sakatlığı nedeniyle Auremir Dos Santos takımdan ayrı koşarken, Vitaly Dyakov, Muhammet Demir ile John Boye çalışmalarda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 17.00'de kulüp tesislerinde 21 Yaş Altı takımı ile antrenman maçı yapacak.