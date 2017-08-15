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Demir Grup Sivasspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlılar, Fildişi Sahilli forvet Gohi Bi'yi transfer etti

Demir Grup Sivasspor'da transfer

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli forvet Cyriac Gohi Bi'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Belçika ekibi Oostende forması giyen Gohi Bi'nin, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen 27 yaşındaki forvetin ülkesinin ASEC Mimosas takımında futbola başladığı aktarılan açıklamada, futbolcunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler verildi:

"Ardından Standard Liege'e transfer olan 27 yaşındaki sporcu, Anderlecht ve Fulham gibi takımlarının da formasını terletti. Kariyerinde 220 maça çıkan futbolcu, 53 gol, 24 asistlik performans sergiledi. 6 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da giyen Cyriac Gohi Bi, 1 kez fileleri havalanırdı."

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