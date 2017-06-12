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Demir İnşaat Büyükçekmece, Çıvgın'la devam edecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, başantrenör Özhan Çıvgın ile yola devam etme kararı aldı.Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çıvgın'ın görevine yeni sezonda da devam...

Demir İnşaat Büyükçekmece, Çıvgın'la devam edecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, başantrenör Özhan Çıvgın ile yola devam etme kararı aldı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çıvgın'ın görevine yeni sezonda da devam edeceği belirtildi.

Çıvgın'ın, Demir İnşaat Büyükçekmeceyi 2014-2015 sezonunda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne taşıdığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2015-2016 sezonunda ilk yarı Türkiye Kupası finallerine kalan, sezon sonunda son maçta şanssız kayıp ile play-off'a gidemeyen ancak tarihinde ilk kez Avrupa'ya gidişinde takımımızın başantrenörü olan Özhan Çıvgın bu yıl da Demir İnşaat Büyükçekmece basketbol takımımızda görevini sürdürecek. Özhan Çıvgın, Avrupa'da ilk 16 takım arasına çıkardığı takımımızla yoğun tempo ve üst üste gelen sakatlıklara rağmen ligi 13. sırada bitirme başarısını gösterdi. Yeni sezonda da takımımızın başında başantrenör olarak görev yapacak olan hocamıza şimdiden başarılar diliyoruz."

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BasketbolDemir İnşaat BüyükçekmeceÖzhan ÇıvgınSpor Toto Basketbol Süper Ligi
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