Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Demir İnşaat Büyükçekmece'de sponsorluk

- Demir İnşaat, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi ile olan isim sponsorluk sözleşmesini uzattı

Demir İnşaat Büyükçekmece'de sponsorluk


İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece ile olan isim sponsorluğu sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir İnşaat'ın 2 sezondur yaptığı isim sponsorluğu, 2017-2018'in sonuna kadar uzatıldı.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini aktardı.

Mavi-beyazlı ekibin bu sezon Süper Lig'de daha iyi sonuçlar elde edeceğine inandığını vurgulayan Hamit Demir, "Demir İnşaat Büyükçekmece'nin, Avrupa kupalarında da ülkemizi bir önceki yıla kıyasla daha başarılı bir şekilde temsil edeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk sözleşmesinin uzatılmasının ardından Büyükçekmece temsilcisinin başantrenörü Özhan Çıvgın ve takım menajeri Emre Ekim, Hamit Demir'e yeni sezon forması hediye etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolDemir İnşaat BüyükçekmeceHamit DemirÖzhan ÇıvgınTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5