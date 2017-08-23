Demir İnşaat Büyükçekmece'de sponsorluk





İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece ile olan isim sponsorluğu sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir İnşaat'ın 2 sezondur yaptığı isim sponsorluğu, 2017-2018'in sonuna kadar uzatıldı.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini aktardı.

Mavi-beyazlı ekibin bu sezon Süper Lig'de daha iyi sonuçlar elde edeceğine inandığını vurgulayan Hamit Demir, "Demir İnşaat Büyükçekmece'nin, Avrupa kupalarında da ülkemizi bir önceki yıla kıyasla daha başarılı bir şekilde temsil edeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk sözleşmesinin uzatılmasının ardından Büyükçekmece temsilcisinin başantrenörü Özhan Çıvgın ve takım menajeri Emre Ekim, Hamit Demir'e yeni sezon forması hediye etti.