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Demir İnşaat Büyükçekmece'ye Carmichael'den kötü haber

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin yeni transferi ABD'li pivot Jackie Carmichael, tatilde geçirdiği kaza nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz...

Demir İnşaat Büyükçekmece'ye Carmichael'den kötü haber

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin yeni transferi ABD'li pivot Jackie Carmichael, tatilde geçirdiği kaza nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta transferini açıkladığımız oyuncu Jackie Carmichael tatilde geçirdiği bir tekne kazası sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Henüz takım ile antrenmanlara daha başlamadan tatilinin son günlerinde geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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BasketbolDemir İnşaat BüyükçekmeceJackie CarmichaelTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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