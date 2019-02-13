Demirhan Şerefhan başkan oldu Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin eski başkanı Demirhan Şerefhan: "Sağlıklı bireylerden oluşan toplumda herkes mutlu yaşar"





ANKARA (AA) - Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Gençlik ve Spor Platformu Başkanlığına Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin eski başkanı Demirhan Şerefhan getirildi.

Demirhan Şerefhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor kültürünün yaygınlaşmasının önemine dikkati çekti.

Sporun insanların hayatının parçası olması gerektiğine vurgu yapan Şerefhan, "Engel tanımadan sporu hayatımıza katmalıyız. Sağlıklı bireylerden oluşan toplumda herkes mutlu yaşar. Projelerimiz var, hedefimiz sporu yaygınlaştırmak." dedi.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da yılların spor adamı Demirhan Şerefhan'ın önemli projeleri olduğunu ve bunları vakıf çatısı altında gerçekleştireceğini ifade etti.

Demirhan Şerefhan için "Spor camiasında marka bir isimdir." değerlendirmesini yapan Sarıtoprak, "Tekrar başkentimize dönmesi bizleri çok mutlu etti. Vakfımız mütevelli heyeti, kendisini tekrar aralarına alıp Gençlik ve Spor Platformunun başına getirdi. Önümüzdeki günlerde, çok önemli etkinliklerle Demirhan, Ankara'nın spor gündemine yerleşecektir." diye konuştu.