Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Demirhan Şerefhan başkan oldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin eski başkanı Demirhan Şerefhan: "Sağlıklı bireylerden oluşan toplumda herkes mutlu yaşar"

Demirhan Şerefhan başkan oldu
banner17


ANKARA (AA) - Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Gençlik ve Spor Platformu Başkanlığına Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin eski başkanı Demirhan Şerefhan getirildi.
Demirhan Şerefhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor kültürünün yaygınlaşmasının önemine dikkati çekti.
Sporun insanların hayatının parçası olması gerektiğine vurgu yapan Şerefhan, "Engel tanımadan sporu hayatımıza katmalıyız. Sağlıklı bireylerden oluşan toplumda herkes mutlu yaşar. Projelerimiz var, hedefimiz sporu yaygınlaştırmak." dedi.
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da yılların spor adamı Demirhan Şerefhan'ın önemli projeleri olduğunu ve bunları vakıf çatısı altında gerçekleştireceğini ifade etti.
Demirhan Şerefhan için "Spor camiasında marka bir isimdir." değerlendirmesini yapan Sarıtoprak, "Tekrar başkentimize dönmesi bizleri çok mutlu etti. Vakfımız mütevelli heyeti, kendisini tekrar aralarına alıp Gençlik ve Spor Platformunun başına getirdi. Önümüzdeki günlerde, çok önemli etkinliklerle Demirhan, Ankara'nın spor gündemine yerleşecektir." diye konuştu.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜSİAV Başkanı Veli SarıtoprakTürkiye Sanayici Ve İşadamları Vakfı Gençlik Ve Spor Platformu Başkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5