Demirören'den taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polisler için başsağlığı diledi.
TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Demirören'in yanı sıra TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli, Nihat Özdemir, Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da yer aldığı bildirildi.
Ziyarette Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında şehit düşen polisler için başsağlığı dileğinde bulunulduğu belirtildi.