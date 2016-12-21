Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Demirören'den taziye ziyareti

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a taziye ziyaretinde bulundu

Demirören'den taziye ziyareti


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polisler için başsağlığı diledi.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Demirören'in yanı sıra TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli, Nihat Özdemir, Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da yer aldığı bildirildi.

Ziyarette Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında şehit düşen polisler için başsağlığı dileğinde bulunulduğu belirtildi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşIstanbul Il Emniyet MüdürüMustafa ÇalışkanTürkiye Futbol FederasyonuYıldırım Demirören
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.