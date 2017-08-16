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Demirören'den UEFA Başkanına ziyaret

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti

Demirören'den UEFA Başkanına ziyaret


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen görüşmede Demirören ile Ceferin görüş alış verişinde bulundu. Dünya futbolundaki gelişmeler, özellikle yaz döneminde futbolda yaşanan transferler, kulüp lisans sistemi, Türk takımlarının Avrupa'daki son durumu ve güncel konuların gündeme geldiği görüşme, karşılıklı başarı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

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Aleksander CeferinFutbolNyonTFFYıldırım DemirörenZiyaret
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