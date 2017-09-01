Deniz olmayınca gölette hayallerinin peşinden koşuyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te yaşayan 35 yaşındaki Türkiye Motosiklet Federasyonu lisanslı sporcusu Deniz Öz, kentte deniz bulamadığı için gölde jet ski ile antrenman yaparak, Türkiye Su Jeti Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta antrenmanlarını sürdüren Deniz, olumsuzluklara rağmen hayallerinin peşinden koşuyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Deniz Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonunun lisanslı sporcusu olarak 1,5 yıl önce jet ski ile spora başladığını belirtti.

Bilecik'in denize kıyısı olmadığı için çalışma yapacak yer konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Deniz, bu sorunu Bilecik Belediyesi sayesinde çözdüğünü kaydetti.



Belediyenin Pelitözü Gölpark'ta antrenman yapmasına izin verdiğini aktaran Deniz, "Belediyemiz böyle bir imkan sundu. Burası olmasa jet ski kullanmak zaten hayal. Denize gideceksin, orada ikamet etmek zorunda kalacaksın. Bunlar da tabii büyük külfet." dedi.





- "Kısıtlı imkanlar nedeniyle burada antrenman yapıyorum"





Deniz Öz, başarısında Pelitözü Göleti'nin önemli yeri olduğuna işaret ederek, "Çünkü biz burada yaşıyoruz. Her zaman denize gidemiyoruz. Kısıtlı imkanlar nedeniyle burada antrenman yapıyorum. İstanbul Su Sporları Festivali'nde jet ski müsabakaları vardı, çok geniş katılım oldu. O yarışta Türkiye ikincisi oldum." görüşlerini aktardı.

Hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğini vurgulayan Deniz, "Müsabakalar katılım daha çok Antalya, Bodrum, İzmir, İstanbul ile Karadeniz illerinden oluyor. Bence önemli olan insanın içindeki azim ve istek. 11 bin 330 lisans numaram, Türkiye Motosiklet Federasyonu su jeti klasmanında yarışıyorum. Jet ski 400 beygir, tutmak bile sıkıntılı. Hedefim jet skide önemi dereceler elde etmek. Hayallerimi gerçekleştirmek için bu yoldan dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kentin tanıtım filmini çeken Bilecik Belediyesi, Deniz Öz'ün gölette yaptığı antrenmanı dron ile görüntüledi.



