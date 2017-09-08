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Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı

- TFF 1. Lig ekibinin teknik direktörü Şimşek: - "Elazığspor maçına eksikliklerimize rağmen kazanmak için çıkacağız"

Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de yarın Elazığspor'u konuk edecek Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde son idmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştiren Denizlispor'da futbolcular ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığspor karşısında taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

Ligde bulundukları yerden memnun olmadığını her seferde oyuncularına ilettiğini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu maçı kazanıp üst sıralara çıkacağız. Kadromuzda sakatlarımız var. Kappel, Cenk ve Ziya forma giyemeyecek. Dün sözleşme imzalayan Anıl'ı da kadroya dahil edebiliriz. Bizim için zor bir maç olacak. Denizlispor olarak bu zorluğu aşacağımızdan şüphem yok. Elazığspor maçına eksikliklerimize rağmen kazanmak için çıkacağız."

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Denizlispor-Elazığspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek.

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DenizlisporFutbolIdmanMaçTFF 1. Lig
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