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Denizlispor, iç sahada kazanmak istiyor

- Yeşil-siyahlı kulübün asbaşkanı Atilla: - "Giresunspor maçıyla iç sahamızda yaşanan kötü gidişata son vermek istiyoruz"

Denizlispor, iç sahada kazanmak istiyor


DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Taner Atilla, yeşil-siyahlı takımın TFF 1. Lig'in 16. haftasında yarın Giresunspor ile yapacağı maçı kazanarak, iç sahada yaşadıkları kötü gidişata son vermek istediklerini söyledi.

Asbaşkan Atilla, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahalarında Giresunspor ile yapacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Taraftarın desteğine çok büyük ihtiyaçları olduğunu dile getiren Atilla, şunları kaydetti:

"Bu maç ile birlikte iç sahamızda yaşanan kötü gidişata son vermek istiyoruz. Sezon genelinde taraftar desteğimiz düşük seyretti. İleride telafisi zor maçlarımız oldu. Bu zorluklarla mücadele edecek taraftara ve takıma sahibiz. Denizlisporumuzun başarılı yıllarında maçı anlatan spikerler 'eşi benzeri olmayan Denizlispor taraftarı' derdi. Biz bu taraftarımızı geri istiyoruz, yarınki maçta taraftarlarımızdan tam destek bekliyoruz."

Yeşil-siyahlı takım, yarın Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak Giresunspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, taktik çalışma yaptı.


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