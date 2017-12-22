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Denizlispor, taraftar için galibiyet peşinde

- Yeşil-siyahlı takımın oyuncusu Cenk Güvenç: - "(Boluspor karşılaşması) Maç günü 11 kişi tek yumruk olarak 3 puan için, taraftarımızı sevindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Denizlispor, taraftar için galibiyet peşinde

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de 24 Aralık Pazar günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Denizlispor'un savunma oyuncusu Cenk Güvenç, taraftarlarını sevindirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımın idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cenk, son iki maçta 2 puan aldıklarını ve artık kötü gidişe bitirmek istediklerini ifade etti.

İki haftadır gol atamadıklarını ve gol bölgesinde sıkıntılar yaşadıklarını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Kötü bir gidişatımız var. Onu Boluspor maçında telafi etmek istiyoruz. İlk devrenin ve senenin son maçını iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. 5 tane cezalı futbolcu arkadaşım var. Bunlar bizim için dezavantaj ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Maç günü 11 kişi tek yumruk olarak 3 puan için, taraftarımızı sevindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Bu arada yeşil-siyahlı futbolcular, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı bulunan Berkan Afşarlı takımdan ayrı koşu yaptı.

Denizlispor'da sportif direktörlük için takımın eski oyuncularından Bülent Ertuğrul ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

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BolusporCenk GüvençDenizlisporFutbolTFF 1. Lig
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