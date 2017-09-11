Denizlispor'da Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Denizlispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde Akın Çorap Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması yaptı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı.

Teknik direktör Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, Akın Çorap Giresunspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Şimşek, "Sakatlıklarımız bunlarda etkili oldu. Cenk, Ziya ve Kappel'den yoksun oynuyoruz. Denizlispor büyük bir camia. Denizlispor için elimden geldiğince savaşacağım. Giresunspor maçı için radikal kararlar alacağım." diye konuştu.

Denizlisporlu oyuncu Hüseyin Atakan Üner de Elazığpor maçında forma şansı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hocam bana ikinci yarı görev verdi. Çalışmalarımı artırarak Denizlispor için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.