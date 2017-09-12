Denizlispor'da Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Denizlispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde Akın Çorap Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çift kale maç yaptı.

İdmanda sakatlığı bulunan Ziya Alkurt, takımdan ayrı koştu.

Ziya Alkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığspor maçında takım olarak iyi mücadele ettiklerini ama galip gelemediklerini söyledi.

Şansız goller yediklerini belirten Ziya, "Önümüzde Akın Çorap Giresunspor maçı var. Bilindiği üzere sakatlığım devam ediyor. Ama bu hafta antrenmanlara çıkacağım. Sonra doktorumuzun raporuna göre oynayıp oynamayacağım belli olacak." diye konuştu.