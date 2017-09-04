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Denizlispor'da Elazığspor maçı hazırlıkları

- Teknik direktör Şimşek: "Ne olursa olsun bu maçta 3 puanı alıp, gülen takım olmak istiyoruz"

Denizlispor'da Elazığspor maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Elazığspor maçı hazırlıklarına bayram izninin ardından başladı.

Ligin 4. haftasında evinde Elazığspor ile karşılaşacak Denizlispor'da futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması yaptı.

İdmanın ikinci bölümünde pas çalışan futbolcular, 1 saat süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Teknik direktör Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde bulundukları sıradan yukarılara doğru bir çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

Eskişehirspor ve Ankaragücü'nü mağlup eden güçlü bir takımla karşılaşacaklarını anlatan Şimşek, "Çok dikkatli olmak zorundayız. Hazırlıklarımızda bir çalışma sistemi oluşturduk. Taraftarımıza buradan çağrı yapıyorum. Maçta bizleri yalnız bırakmasınlar. Ne olursa olsun bu maçta 3 puanı alıp, gülen takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

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DenizlisporIdmanMaçTFF 1. Lig
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