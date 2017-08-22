Denizlispor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları





DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Denizlispor, geçen yıl puan vermediği takımdan ilk puanını almak istiyor.

Yeşil-siyahlı oyuncular, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına, Şemikler Mahallesindeki Haluk Ulusoy Tesislerinde antrenör Gökhan Kılavuz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Takım kaptanı Veli Acar, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak iyi olduklarını fakat ilk iki hafta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Gol pozisyonlarını değerlendirme noktasında eksiklerinin olduğunu dile getiren Acar, şunları söyledi:

"Bu hafta milli takım arasından önce Eskişehirspor ile mücadele edeceğiz. Bizim adımıza çok önemli bir karşılaşma. Seyircisiz oynanması da bizim adımıza bir avantaj. Eskişehirspor'u iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Ama galip geldiğimiz takdirde bize neler katacağını çok iyi biliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kötü hava da değişecek diye düşünüyorum. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Eskişehir'den puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum."

İki haftadır mağlup olmalarının üzerindeki olumsuzluğun etkisini bu maçla atacaklarını dile getiren Acar, "Geçen yıl puan vermediğimiz Eskişehirspor maçından cumartesi günü alacağımız üç puan bizi çok mutlu edecek ve milli takım arasına da çok iyi gireceğiz. İki haftanın ardından içeride oynayacağımız iki maçımız var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.