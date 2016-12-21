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Denizlispor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak

- Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Tandoğan: - "Amacımız, önümüzü daha rahat görebilmek için ilk devreyi galibiyetle kapatmak"

Denizlispor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor'u konuk edecek Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, amaçlarının ilk devreyi galibiyetle kapatmak olduğunu söyledi.

Yeşil-siyahlı takım, 25 Aralık Pazar günü Giresunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, teknik direktör Tandoğan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi sahalarında Ümraniyespor ile oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini ve Eskişehirspor deplasmanında ise galip geldiklerini hatırlatarak, dış sahada kazanmanın verdiği mutluluğunun farklı olduğunu belirtti.

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Tandoğan, "Bundan önceki maçlarımızda eksik oyuncumuz da vardı, kolu kanadı kırık maçlar oynadık. İçeride oynadığımız Ümraniye maçında oyuncu değişikliklerimizi sakatlıklardan dolayı yapamadık. Kazanmak için ne yapabileceğimiz üzerine ciddi ciddi çalışıyoruz." diye konuştu.

Ali Tandoğan, hafta sonu Giresunspor'u ağırlayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ciddi bir rakip ile oynayacağız, oyun sistemimizi bozmak için her şeyi yapacaklardır. Biz de iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kolay bir maçımız yok, top sizdeyken neler yaptığınız önemli. Pozisyonları değerlendiremediğinizde rakibinizi açamıyorsunuz. Biz bunları çözmek için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Amacımız, önümüzü daha rahat görebilmek amacıyla ilk devreyi galibiyetle kapatmak."


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DenizlisporDenizlispor Teknik Direktörü Ali TandoğanFutbolGiresunspor
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