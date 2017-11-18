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Derbinin galibi Arsenal

- Premier Lig'deki derbi maçta Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-0 yendi

Derbinin galibi Arsenal


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sezon Liverpool ve Manchester City'ye yenilen, Chelsea ile berabere kalan Arsenal, ligde son altı maçtır mağlup edemediği Tottenham'ı Emirates Stadı'nda ağırladı.

Arsenal'ın 36. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Özil'in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Shkodran Mustafi, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk isabetli şutunda golü bulan ev sahibi ekip, 5 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan ceza alanına giren Fransız futbolcu Lacazette'in pasında topla buluşan Alexis Sanchez, açısının daralmasına karşın topu ağlara gönderdi ve Arsenal ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Tempolu geçen ikinci yarıda gol olmazken, Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri sahadan üç puanla ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 84. dakikada yerini Alex Iwobi'ye bıraktı.

Arsenal, aldığı bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Tottenham ise 23 puanda kaldı.

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