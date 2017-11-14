Derneklerden Kardemir Karabükspor çağrısı

KARABÜK (AA) - Karabük'te faaliyet gösteren 10 dernek başkanı, ekonomik ve sportif açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor'a sahip çıkılması için çağrıda bulundu.

Erzurumlular Derneği Karabük Şubesi'nde bir araya gelen dernek başkanları adına konuşan Karabük Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARUNDER) Başkanı Erkan Börekçi, Karabükspor'un şehrin markası olduğunu söyledi.

Karabükspor'a her makamdan, her temsil gurubundan, tüm Karabük'te yaşayanların sahip çıkması gerektiğini belirten Börekçi, "Karabükspor için henüz yeterince geç değildir ancak daha fazla geç kalınmamalıdır. Gelin takımımıza sahip çıkalım. Bugün Karabükspor için taşın altına elini koymayanlar, yarın elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler. Bu günleri aramayalım. Karabük’ün adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuran, Türkiyemizin sempatik spor takımlarından biri olan Kardemir Karabüksporumuz için daha fazla geç kalmayalım." diye konuştu.





- "Karabüksporun yeri Süper Lig'dir"





Kardemir Karabükspor'un dernek statüsünden çıkartılıp şirketleşmesi gerektiğini dile getiren Börekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve diğer örneklemelerde olduğu gibi Kardemir Karabükspor da bir dernek olarak değil, anonim şirkete mutlaka dönüştürülmelidir. KARDEMİR içerisinde barındırdığı diğer şirketler gibi Kardemir Karabükspor da alt şirketlerinden biri haline gelmelidir. Karabükspor şirket haline geldikten sonra spekülatif hiçbir hadiseye dahil edilemeyecek, her önüne gelenin de futbol alimi olma hevesine son verilecektir. KARDEMİR tarafından şirketleştirilecek bir Karabükspor, kalıcı hale gelerek asli görevine dönecektir. Sessiz sedasız yok oluş seyredilmemeli, tribünler terk edilerek sahaya inilmelidir. Bizim birkaç tane değil bir tane Karabüksporumuz vardır, unutulmamalıdır. Karabükspor'un yeri Süper Lig'dir. Haydi Karabük, zaman kendine sahip çıkma zamanlarından biridir. Karabük inanırsa başarır."

Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve ekonomik durum nedeniyle 29 Ekim Pazar günü olağanüstü kongre kararı almış, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri ise 6 Kasım Pazartesi günü istifa etmişlerdi.

13 Kasım'da yapılması planlanan olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak.



